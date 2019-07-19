Ford представила емодзі-пікап як справжню машину: відео

Ford представила перший у світі емодзі-пікап як справжню машину. Так компанія відсвяткувала Всесвітній день емодзі і натякнула на появу такого смайла у смартфонах.

У ролику співробітники Ford розповідають про проєктування і тестування "емодзі-пікапа". За їх словами, однією з проблем виявилося те, що машина не їхала вправо.

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У 2019 Ford подала заявку на розгляд емодзі у вигляді пікапа в консорціум Unicode, який регулює спеціальні символи. Пропозиція потрапила у шорт-лист і вже у 2020 році емодзі-пікап може з'явитися на головних операційних системах.

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