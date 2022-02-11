Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості

На автосалоні в Чикаго показали Ford Bronco, який найбільше підготовлений до бездоріжжя. Цю версію назвали Everglades – на честь Національного водно-болотного парку США біля Маямі.

Новий варіант Bronco Everglades це не просто візуальний тюнінг. Щоб позашляховик міг долати глиняні поверхні та форсувати каламутні водоймища, інженерам довелося постаратися, пише CNET.

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Змінили ключові компоненти, такі як роздавальна коробка та вентиляційні отвори трансмісії. Це дозволило позашляховику долати водойми глибиною 92 сантиметри — це поліпшення більш ніж на 7 сантиметрів у порівнянні з версією, що проходить зараз. Шноркель, розроблений інженерами Ford, покращує приплив повітря до двигуна в екстремальних умовах.

Жорсткі 35-дюймові позашляхові шини Goodyear взуті на комплект 17-дюймових коліс Carbonized Grey. Це ексклюзив для моделі Everglades. Пластикові накладки на задні крила були розширені, а передні крила прикрашені унікальною топографічною графікою Everglades, виконаною у матово-чорному кольорі. Спереду встановили надміцний модульний бампер, що йде в комплекті з 4,5-тонною лебідкою. В оснащення також входить захисна дуга на бампері, захист днища та порогів.

Ford Bronco Everglades оснащений тим же 2,3-літровим двигуном EcoBoost з турбонаддувом, який використовується на інших варіантах позашляховика. Він видає 300 кінських сил у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Як і всі інші Bronco, Everglades поставляється зі стандартним повним приводом та режимами руху G.O.A.T.

Салон оброблений вінілом морського класу та доповнений прогумованими килимками, які роблять салон повністю водонепроникним і, раптом що, його легко відчистити. Everglades відрізняється акцентами кольору Urban Green на сидіннях, панелі приладів і дверних панелях.

Цього літа Ford Bronco Everglades з'явиться у дилерських центрах, а замовлення стартують уже у березні. Позашляховик буде доступний у п'яти кольорах кузова – Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black та Cactus Grey – за ціною від 54 495 доларів.

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