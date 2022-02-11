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Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості

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Представили Ford Bronco Everglades - фото 1
Представили Ford Bronco Everglades / cnet

На автосалоні в Чикаго показали Ford Bronco, який найбільше підготовлений до бездоріжжя. Цю версію назвали Everglades – на честь Національного водно-болотного парку США біля Маямі.

Новий варіант Bronco Everglades це не просто візуальний тюнінг. Щоб позашляховик міг долати глиняні поверхні та форсувати каламутні водоймища, інженерам довелося постаратися, пише CNET.

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Змінили ключові компоненти, такі як роздавальна коробка та вентиляційні отвори трансмісії. Це дозволило позашляховику долати водойми глибиною 92 сантиметри — це поліпшення більш ніж на 7 сантиметрів у порівнянні з версією, що проходить зараз. Шноркель, розроблений інженерами Ford, покращує приплив повітря до двигуна в екстремальних умовах.

Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496178

Жорсткі 35-дюймові позашляхові шини Goodyear взуті на комплект 17-дюймових коліс Carbonized Grey. Це ексклюзив для моделі Everglades. Пластикові накладки на задні крила були розширені, а передні крила прикрашені унікальною топографічною графікою Everglades, виконаною у матово-чорному кольорі. Спереду встановили надміцний модульний бампер, що йде в комплекті з 4,5-тонною лебідкою. В оснащення також входить захисна дуга на бампері, захист днища та порогів.

Ford Bronco Everglades оснащений тим же 2,3-літровим двигуном EcoBoost з турбонаддувом, який використовується на інших варіантах позашляховика. Він видає 300 кінських сил у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Як і всі інші Bronco, Everglades поставляється зі стандартним повним приводом та режимами руху G.O.A.T.

Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496172

Салон оброблений вінілом морського класу та доповнений прогумованими килимками, які роблять салон повністю водонепроникним і, раптом що, його легко відчистити. Everglades відрізняється акцентами кольору Urban Green на сидіннях, панелі приладів і дверних панелях.

Цього літа Ford Bronco Everglades з'явиться у дилерських центрах, а замовлення стартують уже у березні. Позашляховик буде доступний у п'яти кольорах кузова – Desert Sand, Eruption Green, Area 51, Shadow Black та Cactus Grey – за ціною від 54 495 доларів.

Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496180
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496182
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496176
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496181
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496179
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496174
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496177
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496175
Ford показав найпрохідніший варіант Brono Everglades для болотистої місцевості - фото 496173

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