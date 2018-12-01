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Ford назвав дату дебюту Mustang Shelby GT500

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Mustang Shelby GT500 покажуть наступного року - фото 1
Mustang Shelby GT500 покажуть наступного року / pinterest

14 січня 2019 року на автосалоні в Детройті відбудеться важлива прем'єра – Ford представить нове покоління моделі Mustang Shelby GT500. Це уже підтверджено офіційно.

У 2018 році прем'єри нового Shelby GT500 не відбулися, хоча модель сподівалися побачити на автосалоні в Лос-Анджелесі. Зате на цій виставці Ford офіційно назвав дату дебюту спорткара.

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Виставивши на своєму стенді у Лос-Анджелесі класичний Shelby GT500 1967 року, марка все ж надала інформацію і про нове покоління моделі. Отже, стало відомо, що прем'єра Shelby GT500 відбудеться 14 січня 2019 року в рамках автосалону в Детройті.

Пізніше Ford на офіційній сторінці Ford Performance у Facebook опублікував тизер новинки, в якому підтверджено, по-перше, дату її прем'єри і, по-друге, натяк на передбачувану потужність двигуна – компресорний V8 буде видавати понад 650 к.с., що зробить його найпотужнішим мотором такого типу в історії марки.

За попередніми даними задньопривідний Shelby GT500 отримає тільки 7-ступеневу роботизовану коробку передач з подвійним зчепленням. Механічної трансмісії не буде як мінімум на старті продажів.

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Джерело: motor1
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