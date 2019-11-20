500 км на одному заряді: Volkswagen представив електричний універсал

У рамках автосалону 2019 Los Angeles Auto у Лос-Анджелесі, компанія Volkswagen представила електричний універсал ID Space Vizzion. Він побудований на базі модульної платформи електричного приводу MEB.

Серед ключових особливостей ID Space Vizzion інженери називають продуману аеродинаміку, мінімалістичний дизайн всередині салону і запас ходу в 500 кілометрів без підзарядки.

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Volkswagen ID Space Vizzion виконаний у витягнутому корпусі довжиною 4,95 м, шириною 1,89 м і колісною базою 2,96 м. До речі, в універсалі використовуються великі 22-дюймові колеса.

За словами виробника, авто може бути як задньо-, так і повнопривідним. У першому випадку на задню вісь встановлюється електромотор потужністю 275 кінських сил. Додатково можлива установка на передню вісь другого електродвигуна, у результаті чого потужність авто виростає до 355 кінських сил. У цьому випадку розгін з нуля до сотні відбувається за 5,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці у 175 км/год.

У нижній частині автомобіля розташовується великий акумулятор потужністю 82 кВт·год. Його заряду вистачає приблизно на 483 кілометри при підрахунку за методикою EPA або на 590 км – за європейським стандартом WLTP. Від 150-кіловатної зарядної станції автомобіль можна "заправити" до 80% приблизно за пів години.

Усередині Volkswagen ID Space Vizzion – мінімалістичний салон з великим 15,6-дюймовим сенсорним екраном перед водієм, службовцям для управління всіма функціями електрокара. На кермі також є сенсорні елементи управління. Деяку корисну інформацію можна проєктувати безпосередньо на лобове скло, щоб не відволікати людину від дороги.

Сидіння автомобіля виготовлені зі вторсировини. На виставці представили ​​версію, розраховану на чотирьох осіб, але в перспективі планується випуск і п'ятимісного варіанту. За другим рядом розташований багажник об'ємом 586 літрів. Дах у ID Space Vizzion панорамний.

Випуск Volkswagen ID Space Vizzion очікується у 2021-2022 році.

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