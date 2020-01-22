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Ford анонсувала шикарні мінівени S-Max і Galaxy

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S-Max - фото 1
S-Max / motor1

Електрифіковані Ford S-Max і Galaxy оснастять тією ж силовою установкою, що і новий Ford Kuga Hybrid, тобто 2.5-літровим бензиновим мотором, що працює за циклом Аткінсона, електродвигуном і електромеханічним варіатором.

Віддача силової установки буде однаковою для обох моделей 200 к.с. і 210 Нм крутного моменту. Відомо, що мінівени зможуть пересуватися на електротязі, але яким буде запас ходу, не повідомляється.

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У компанії націлені на значне скорочення викидів NOx і викиди СО2 на рівні 140 г/км в циклі WLTP. Серійне виробництво гібридних Ford S-Max і Galaxy налагодять на іспанському заводі Ford у Валенсії, в модернізацію якого компанія інвестує 42 млн євро.

Зокрема, на заводі встановлять дві нові лінії зі зборки літій-іонних акумуляторних блоків, для гібридних і плагін-гібридних кросоверів Ford Kuga. У будівництво нового акумуляторного заводу компанія інвестує 24 млн євро. Серійне виробництво батарей планують запустити у вересні цього року.

Ford анонсувала шикарні мінівени S-Max і Galaxy - фото 381154

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Джерело: motor1
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