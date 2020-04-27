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Forbes визнав репера Каньє Веста мільярдером

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Каньє Вест - фото 1
Каньє Вест / instagram

Журнал Forbes визнав реп-виконавця Каньє Веста мільярдером. Видання оцінило його статки у 1,3 мільярда доларів.

Після неодноразових обурень з боку Каньє Веста журнал Forbes все ж назвав артиста мільярдером. Видання оцінило його статки у 1,3 мільярда доларів, в той час як сам музикант стверджує, що вони перевищують позначку у 3 мільярди доларів. Так, офіційно журнал назвав репера мільярдером після того, як музикант погодився розкрити документи своєї бізнес-імперії і виписки з банківських рахунків.

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Згідно з представленими Вестом документами, станом на 23 квітня на його рахунках в банках лежало 17 мільйонів доларів, ще 35 мільйонів він вклав у фондовий ринок. Також музикантові належить різна нерухомість вартістю 81 мільйонів доларів і земельні ділянки, вартість яких оцінюється у 21 мільйон доларів. Крім нерухомості, Каньє володіє декількома автомобілями і танком загальною вартістю у 3,84 мільйона доларів. Домашні вихованці його сімейства, а також коні і худоба для ранчо в штаті Вайомінг обійшлися реперу у 297 тисяч доларів. Вартість його музичного лейбла GOOD Music і авторських прав на належні йому музичні композиції складає як мінімум 90 мільйонів доларів.

При розрахунку статків музиканта Forbes прийняв рішення враховувати лише 50% вартості його активів, оскільки більшість з них є неліквідними. Без урахування його частки в Yeezy, який спільно з компанією Adidas випускає кросівки, журнал оцінив активи Веста у 125 мільйонів доларів, нагадавши і про борги артиста, які становлять приблизно 100 мільйонів доларів. Тож з урахуванням усього перерахованого вище Forbes оцінює статки репера у 1,3 мільярда доларів.

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