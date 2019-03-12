Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою

  • 56
Густав Магнус – син Густава Вітзе, засновника Salmar ASA - фото 1
Густав Магнус – син Густава Вітзе, засновника Salmar ASA / FirstClasse

Нещодавно культовий глянець Forbes опублікував рейтинг молодих мільярдерів. Переможцю рейтингу 25 і він справжній красень.

Так, наймолодшим холостяком виявився норвежець, 25-річний Густав Магнус Вітзе.

І ще: Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна

Хлопець є рибним магнатом, однак ще й підробляє моделлю і просто обожнює викладати нові знімки в Instagram.

Густав Магнус – син Густава Вітзе, засновника Salmar ASA, однієї з найбільших світових компаній з вирощування лосося. Як виявилося, Густав-молодший не втрачав часу дарма і став дуже винахідливим спадкоємцем. Після того, як батько подарував йому майже половину акцій син примножив капітал, правильно вклавши гроші, і тепер його статок оцінюють у цілих 3 мільярди доларів!

Читайте також: Dan Balan розповів, чому він все ще холостий

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)
  • 10 березня, 17:25
  • 1672
Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 08 березня, 21:00
  • 1169
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 445
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Цікавинки