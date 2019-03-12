Forbes показав наймолодшого холостяка-мільярдера: він займається рибою

Нещодавно культовий глянець Forbes опублікував рейтинг молодих мільярдерів. Переможцю рейтингу 25 і він справжній красень.

Так, наймолодшим холостяком виявився норвежець, 25-річний Густав Магнус Вітзе.

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Хлопець є рибним магнатом, однак ще й підробляє моделлю і просто обожнює викладати нові знімки в Instagram.

Густав Магнус – син Густава Вітзе, засновника Salmar ASA, однієї з найбільших світових компаній з вирощування лосося. Як виявилося, Густав-молодший не втрачав часу дарма і став дуже винахідливим спадкоємцем. Після того, як батько подарував йому майже половину акцій син примножив капітал, правильно вклавши гроші, і тепер його статок оцінюють у цілих 3 мільярди доларів!

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