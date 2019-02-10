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Dan Balan розповів, чому він все ще холостий

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Музикант сказав, що він ще не зустрів ту саму жінку - фото 1
Музикант сказав, що він ще не зустрів ту саму жінку / Aif.md

Популярний співак Dan Balan, який у цьому році зайняв крісло тренера у вокальному шоу Голос країни, відверто розповів, чому досі не одружився.

Артист Dan Balan нещодавно, 6 лютого, відсвяткував день народження, йому виповнилося 40 років. Вік, який для музиканта став своєрідним перехідним періодом.

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"Ну, це не просто день народження 100%. У 40 років щось перевертається у свідомості чоловіка, як мінімум", – заявив співак. Артист зазначив, що у нього змінилися цінності.

"Ти починаєш відчувати, що справжнє, а що фальшиве. Ми всі знаємо про сімейні цінності, дружбу, справжню любов. Ми все це чули з дитинства, що це найголовніше. Але коли тобі 16 і тебе ніхто не любить, а дівчинка, яка подобається, тебе відштовхнула, то у тебе травма. І після цього, якщо інша дівчинка тебе полюбила ти за це чіпляєшся, твоє его радіє, ти переконаний, що це щастя. А це не щастя, просто твоє его розквітло в той момент, коли тебе захотіла, наприклад, найкраща дівчинка в школі", – зазначив Balan.

Однак музикант сказав, що він ще не зустрів такої жінки, тому що поки не заслужив її. "Тобто я повинен був багато чого зрозуміти, відректися від цього бруду навколо, який був в моєму житті, щоб заслужити таку жінку. Я дуже сподіваюся, що я на правильному шляху", – заявив артист.

Зараз Dan Balan тренер у Голосі країни - фото 306682
Зараз Dan Balan тренер у Голосі країни

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Джерело: politeka
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