Forbes назвав найбільш переоціненого актора року

Американський журнал Forbes склав щорічний рейтинг акторів, які виявилися найбільш переоціненими у році.

Лідером антирейтингу став Меттью Макконахі, який знявся у фантастичному фільмі Темна вежа.

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З кожного заплаченого Макконахі долара за роль в стрічці творцям повернулися $1,1. Також серед переоцінених виявилися Крістіан Бейл ($1,5) і Метт Деймон, який знявся в Дедпулі-2 ($3,7). У ТОП-10 увійшли Мелісса Маккартні ($4,9), Різ Візерспун ($5,2), Дженніфер Лоуренс ($6), Шарліз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хенкс ($12,1) і Бен Аффлек (12,2).

Що ж стосується найприбутковіших акторів, то тут на першому місці йде Джеремі Реннар (Месники: Фінал), який з кожного витраченого на нього долара повернув $82,7. Далі в рейтингу йдуть Марк Руффало ($80), Емі Адамс ($69,9), Галь Гадот ($60) і Кріс Еванс ($56,1).

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