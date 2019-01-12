Forbes назвав доходи Трампа від продажу нерухомості у 2018 році

Президент США Дональд Трамп продав у 2018 році нерухомість на суму близько 35 мільйонів доларів. Такий висновок журнал зробив на основі аналізу майнових архівів і даних, доступних у відкритих джерелах.

Як зазначається у виданні, перед вступом на посаду лідер США передав управління своїми активами синам, проте залишився власником бізнесу, який продовжує продавати майно.

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За даними журналу, понад половину цієї суми було виручено від продажу житлового комплексу у Нью-Йорку за 900 мільйонів доларів. Як розрахував Forbes, Трамп отримав близько 20 мільйонів доларів від цієї угоди.

Трамп продав у 2018 році нерухомість на суму близько 35 мільйонів доларів

Близько 5,5 мільйона доларів він отримав від продажу об'єктів всередині 64-поверхової вежі у Лас-Вегасі. Відзначається, що майже третина цих об'єктів була куплена через товариства з обмеженою відповідальністю. Це означає, що покупці можуть не розкривати свою особистість.

За даними журналу, зараз Трамп, імовірно, володіє житловою нерухомістю на суму близько 437 мільйонів доларів.

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