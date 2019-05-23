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Фонсека розповів про своє майбутнє в Шахтарі

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Що розповів Фонсека після матчу Шахтар – Динамо - фото 1
Що розповів Фонсека після матчу Шахтар – Динамо / XSPORT.ua

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився планами на майбутнє. За словами тренера, він не збирається залишати клуб влітку.

Нагадаємо, що Фонсеку часто згадують в іноземних ЗМІ, як одного з претендентів на пост головного тренера різних клубів.

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"Все веде до того, що я залишуся. У мене є ще один рік за контрактом з Шахтарем" Я сподіваюся завжди бачити стільки фанатів на стадіонах, як на матчі проти Динамо. Шкода, що на стадіонах України не завжди панує така атмосфера. Шкода, що вони не заповнюються повністю..."

Матч Шахтар Динамо закінчився перемогою гірняків - фото 329624
Матч Шахтар Динамо закінчився перемогою гірняків

"В Україні живе понад 40 мільйонів людей, і керівництво футбольних органів має задуматися, чому люди не ходять на футбол. Я за ці три роки жодного разу не бачив, щоб хтось хоча б пальцем об палець вдарив, щоб щось змінити", – розповів Фонсека на прес-конференції після матчу Шахтар – Динамо.

Нагадаємо, у 30-му турі української Прем'єр-ліги в Харкові зустрічалися донецький Шахтар і київське Динамо.

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Джерело: football.ua
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