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Шоколадні бомбочки – рецепт десерту від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Шоколадні бомбочки – рецепт десерту від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну солодку страву. Він закликає скуштувати шоколадні бомбочки. Приготуйте і ви вдома такий десерт!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати десерт – шоколадні бомбочки.

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Любителям солоденького приготуватись: сьогодні приготуємо пухкі булочки з Нутеллою. На старт, увага… марш!", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Молоко – 200 мл
  • Цукор – на смак
  • Сухі дріжджі – 7 г
  • Яйця – 2 шт. + 1 жовток для змащування тіста
  • Борошно – 550 г
  • Соняшникова олія – 75 мл
  • Нутелла або шоколад – 300 г
  • Цукрова пудра – для посипки

Випікаємо, як зазвичай, при 180 градусах до готовності.

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