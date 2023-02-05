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Шоколадні бомбочки – рецепт десерту від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
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Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну солодку страву. Він закликає скуштувати шоколадні бомбочки. Приготуйте і ви вдома такий десерт!
Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати десерт – шоколадні бомбочки.
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Любителям солоденького приготуватись: сьогодні приготуємо пухкі булочки з Нутеллою. На старт, увага… марш!", – коментує кухар.
Інгредієнти:
- Молоко – 200 мл
- Цукор – на смак
- Сухі дріжджі – 7 г
- Яйця – 2 шт. + 1 жовток для змащування тіста
- Борошно – 550 г
- Соняшникова олія – 75 мл
- Нутелла або шоколад – 300 г
- Цукрова пудра – для посипки
Випікаємо, як зазвичай, при 180 градусах до готовності.
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