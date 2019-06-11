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Flying Spur: Bentley показала бюджетний седан

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Новинка Bentley Flying Spur - фото 1
Новинка Bentley Flying Spur / motor1

Автовиробник Bentley розкрив зовнішність нового покоління "бюджетного" седана Flying Spur. Сьогодні авто є найдешевшим продуктом компанії. На ринок новинка надійде у 2020 році.

За своїми характеристиками новинка випереджає німецьких конкурентів, серед яких Porsche Panamera і Mercedes-AMG S-Class. Автомобіль досягає в довжину 5,3 метра, завширшки – 1,96 метра, а у висоту – 1,49 метра. Вага Flying Spur становить 2,5 тонни.

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Bentley Flying Spur
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Bentley Flying Spur
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Bentley Flying Spur
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Bentley Flying Spur

Дизайн відрізняється широкою решіткою радіатора, а також оптикою в стилі нинішнього Continental GT. Фари в автомобіля матричні з "ефектом кришталю". Діаметр колісних дисків досягає 22 дюймів.

Виробник використовував в седані алюміній і композитні матеріали. Він є першим серійним автомобілем виробника, який оснащений електронним рульовим управлінням всіх чотирьох коліс.

Потужність мотора досягає 635 к.с. і 900 Нм. До "сотні" авто розганяється за 3,8 секунди, при цьому максимальна швидкість становить 333 км/год.

Салон Bentley Flying Spur - фото 333593
Салон Bentley Flying Spur
Салон Bentley Flying Spur - фото 333595
Салон Bentley Flying Spur

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Джерело: motor1
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