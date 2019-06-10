Австралійський інженер створив формульний болід для доріг загального користування

На автомобільній виставці Top Marques в Монако представлений 740-сильний суперкар від австралійського інженера Зака Михайловича, вартість автомобіля досягає 1 мільйона доларів. Машина під назвою Zacaria SC виглядає як справжня "Формула", але має допуск на громадські дороги.

В основі Zacaria SC – рама з легованої сталі, обшита алюмінієвими панелями. У рух машину приводить 6,3-літровий атмосферник V12 від Ferrari, який працює в парі з шестиступінчастою трансмісією Albins з підрульовими пелюстками.

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Болід Zacaria SC

Болід Zacaria SC

При цьому дітище Зака ​​Михайловича практично у два рази легше за суперкари з Маранелло: споряджена маса Zacaria SC – 850 кг. Це всього на півтора центнера більше, ніж у сучасних болідів Формули-1.

На "дорожній болід" встановлюється регульована гідравлічна підвіска, гальмівні механізми AP Racing і випускна система з керованими заслінками, що дозволяють регулювати гучність "голосу". Тонкі світлодіодні смужки, що виконують роль освітлювальних приладів, інтегровані в антикрила Zacaria SC.

Зараз суперкар існує в єдиному екземплярі, проте за один мільйон доларів Зак збере таке ж авто для вас.

Болід Zacaria SC

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