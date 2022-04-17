Флейтисти з усього світу зіграли українські пісні й виступили прости війни в Україні

Музиканти з різних куточків планети активно долучаються до антивоєнних акцій. На цей раз флейтисти зіграли українські народні пісні на підтримку нашої країни у цій війні за свободу та незалежність.

Як пише "Голос Америки", у мистецькому проєкті "Світові флейтисти проти війни та агресії" на підтримку України виступили 32 флейтисти з 23 країн світу. Автором ідеї став композитор Юджин Магаліф.

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В українському попурі звучала музика на пісні "Ніч яка місячна", "Ой, дівчино, шумить гай", "Чорнії брови, карії очі". А спільна мелодія – знаменита різдвяна народна пісня – "Щедрик".

У відео можна почути три партії флейт, кожна з яких розподілена між учасниками. Запис провели дистанційно та зібрали в один ролик.

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