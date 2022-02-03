Флагманський смартфон iQOO 9 перевірили на міцність та водонепроникність

Автори YouTube-каналу PBKreviews, надихаючись знаменитим Заком Нельсоном, перевірили на надійність і ремонтопридатність новий флагманський смартфон iQOO 9. Для цього апарат занурювали у воду, дряпали, спробували зігнути й у результаті розібрали.

На відміну від Pro-версії, стандартний iQOO 9 оснащується плоским екраном. Дивіться на відео, як він впорався з непростим тестуванням на міцність.

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Спереду та ззаду у нього загартоване скло, а рамка та кнопки виконані з металу. Для смартфона не заявлений будь-який рейтинг захисту від води, але це не завадило йому пролежати 30 хвилин у посудині з водою та залишитись у повністю робочому стані.

Скло, що захищає екран і тильну сторону, як і в будь-якому сучасному смартфоні, здатне витримати контакт з більшістю побутових предметів, таких як ключі. При спробі згинання апарат практично не піддається. У результаті він отримав оцінку 9 із 10 за міцність.

Під задньою скляною кришкою ховається велика графітова плівка, що сприяє кращому розсіюванню тепла. Акумуляторів у смартфоні два, загальна місткість яких становить 4700 мАг. Це необхідно для реалізації швидкої 120-ватної зарядки. Під батареєю – випарна камера, що служить для охолодження процесора й інших компонентів. Найважче у ремонті iQOO 9 – заміна акумулятора, тому що для цього доведеться повністю розібрати пристрій.

Кінцева оцінка ремонтопридатності склала 4,5 з 10. Проте варто зазначити, що спеціальні індикатори всередині корпусу не показали, що туди потрапила рідина під час попереднього тесту.

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