Флагманський HUAWEI P40 показали на якісних рендерах

Раніше у мережі з'явилися зображення ще не анонсованого HUAWEI P40 Pro, а тепер були опубліковані рендери звичайного P40 від виробника аксесуарів. Лише через декілька годин на просторах інтернету з'явився нова витік, яка розкриває дизайн майбутнього флагмана.

На новому рендері HUAWEI P40 дещо відрізняється від того, що ми бачили на попередніх витоках.

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Наприклад, основна камера у нього потрійна, а не з чотирма модулями, як було показано раніше. Змінено також розташування спалаху. Крім того, на представленому зображенні у смартфона подвійна фронтальна камера у лівому кутку дисплея.

HUAWEI P40 може виглядати саме так

Судячи з рендерів, HUAWEI не має наміру оснащувати новий флагман аналоговим 3,5-міліметровим аудіопортом. Що стосується камери, то інсайдери впевнені: компанія у ролі основного модуля використовуватиме 52-мегапіксельний датчик. Такий же, як очікується, буде встановлено і в Pro-версії.

Презентація лінійки HUAWEI P40 відбудеться у кінці березня 2020 року в Парижі.

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