Флагманський Google Pixel 9 Pro XL розібрали: всередині було найцікавіше

Не так давно Google представила свій флагманський смартфон Pixel 9 Pro XL. Тепер же пристрій розібрали, щоб дізнатись, наскільки складно займатись його ремонтом.

Google Pixel 9 Pro XL отримав вердикт від iFixit. У відео, на яке ми посилаємося нижче, показано дизайн телефону з двома входами, що дозволяє виконувати ремонт як з боку екрана, так і з задньої панелі телефону.

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Це означає, що тріснутий екран буде легше зняти, ніж у пристроях, що мають лише задню точку входу, хоча, як демонструє майстер iFixit, з новим Pixel все одно потрібно бути особливо обережним, оскільки шари дисплея схильні до відокремлення, що автоматично призводить до пошкодження панелі.

Що показав розбір Google Pixel 9 Pro XL: дивіться відео

Якщо вам потрібно замінити батарею або будь-який інший внутрішній компонент, ви можете виконати ремонт через задню панель. Основним недоліком корпусу Pixel 9 Pro XL є те, що батарея утримується на місці за допомогою розсувних фіксаторів, які перетворюють процес її виймання на справжній біль. Акумулятор, який важко витягти, і крихкий дисплей дають Pixel 9 Pro XL попередню оцінку 5/10 за ремонтопридатність.

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