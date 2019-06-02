Флагмани Huawei отримають важливу функцію з оновленням

Інсайдер Мукул Шарма опублікував у Twitter фотографію з описом наступного великого оновлення для флагманських смартфонів Huawei P30 і P30 Pro. Апдейт буде містити безліч покращень і давно очікувану функцію, пов'язану з роботою дисплея.

З наступним оновленням у Huawei P30 і P30 Pro з'явиться функція DC Dimming. Вона дозволяє усунути шим (мерехтіння) екрана шляхом регулювання яскравості через керування потужності, яка подається.

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Це особливо важливо для людей, схильних до впливу шиму, коли від використання смартфона з OLED-екраном може почати боліти голова або сильніше втомлюватися очі. Однак активація DC Dimming здатна спотворювати передачу кольору екрану, особливо на низьких рівнях яскравості.

Крім DC Dimming оновлення буде охоплювати оптимізацію роботи екранного сканера відбитків пальців для підвищення швидкості та точності його спрацьовування.

Відзначимо, що все більше виробників приділяють уваги проблемі шиму. Такі компанії, як OnePlus, Xiaomi, Vivo, OPPO і Meizu, вже випустили або готують до релізу оновлення з функцією DC Dimming.

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