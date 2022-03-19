ФК "Динамо" переїхав на західну Україну: де тепер базуються футболісти

Західна Україна стала справжнім хабом для усіх, хто намагається врятуватися від війни. Так, футбольний клуб "Динамо" перебрався на Львівщину. Дізнайтеся, де тепер базуються спортсмени.

Виявилося, команда "Динамо" перебралася до Дрогобича. Про це повідомляється у Дрогобицькій міській раді.

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Так, футболісти змінили свою базу у Конча-Заспі, що під Києвом, на спокійніше місце. Відповідне рішення ухвалили гравці як першої, так і юнацької команд "Динамо".

Наразі основний склад футбольного клубу продовжує працювати під керівництвом Олега Гусєва. Спортсмени також ведуть активну підготовку до відновлення чемпіонату України. Також вони налаштовуються до відбіркового матчу на Чемпіонат світу 2022. У ньому вони зустрінуться з Шотландією. Зазначимо, що матч мав відбутися 24 березня, але його перенесли на червень.

Відомо, що раніше з Києва перебралися дружини та діти футболістів. Їх під супроводом військових вивезли за кордон. Крім того, країну покинули іноземні гравці клубу, а також Мірча Луческу, головний тренер.

Футболісти подарували керівництву громади футболки з автографами, а місцевим юним спортсменам – підписані футбольні м'ячі. Це був своєрідний знак подяки за те, що Дрогобич прийняв їх до себе.

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