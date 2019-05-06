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Фізики створили камеру, яка фотографує на відстані у 45 км
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Представники Науково-технічного університету Китаю вирішили проблему фотографії на дальній дистанції. Так, китайські фізики розробили камеру, яка дозволяє сфотографувати об'єкт на відстані в 45 км.
Оскільки брудне повітря в містах не дозволяє зафіксувати достатню кількість світла навіть на відстані у кілька кілометрів, фотографії більш віддалених об'єктів були практично неможливими. Фізики з Шанхая розробили спеціальний детектор фотонів – найдрібніших частинок світла – і алгоритм, який може збирати їх воєдино з різних точок, і створити картинку з високою роздільною здатністю в тривимірному просторі.
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Основою технології є інфрачервоний лазер, який відбивається від об'єктів і створює їхнє зображення. Відбитому світлу потрібна певна кількість часу, щоб повернутися назад до детектора, в залежності від дистанції. Це дозволяє ігнорувати частки світла, які не потрапляють в цей часовий проміжок і уникнути різних світлових шумів в фотографії навіть на такій дистанції.
Вчені використовували лазер з частотою в 100 кГц і 280-мм астрономічний телескоп з детектором відображених фотонів і рухомим дзеркалом. Це обладнання створювало двомірне зображення, а цифровий алгоритм збирав отримані дані воєдино і формував 3D-картинку.
Команда розробників заявляє, що їхню технологію можна використовувати для стеження в авіації, дистанційного зондування та визначення віддалених цілей.
Наша система придатна для створення зображень на відстані декількох сотень кілометрів з урахуванням поліпшення налаштування. Це являє собою значним кроком на шляху до швидкої LiDAR-системи з низьким енергоспоживанням і високою роздільною здатністю на дуже великих відстанях, - говорять вчені з Науково-технічного університету в Шанхаї.
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