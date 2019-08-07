Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років

Одні вважають непридатним для вживання хліб, приготовлений кілька днів тому, а інші – печуть його з використанням дріжджів, яким понад чотири тисячі років.

Ученим вдалося витягти зразки грибів з давньоєгипетської кераміки, що зберігається в Музеї археології та етнології Пібоді, а Шеймус Блеклі зважився використовувати їх за призначенням: спекти рум'яну хлібину.

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Завдяки особливій технології дослідники отримали зразки з пір керамічних судин, які активно використовувалися в період Стародавнього царства.

Two weeks ago, with the help of Egyptologist @drserenalove and Microbiologist @rbowman1234, I went to Boston’s MFA and @Harvard’s @peabodymuseum to attempt collecting 4,500 year old yeast from Ancient Egyptian pottery. Today, I baked with some of it... pic.twitter.com/143aKe6M3b — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) August 5, 2019

Пробірки з грибами вирушили на дослідження, однак з однією з них дозволили поекспериментувати Шеймусові Блеклі, геймдизайнеру та фізику. Використовуючи УФ-стерилізатори і особливі інструменти, а також мелений ячмінь та дикорослий вид пшениці, він зумів отримати придатне для випікання тісто.

Аромат приголомшливий і новий! Солодший і багатий, ніж закваска, до якої ми звикли. Це неймовірно захоплююче, і я вражений, що все вийшло, – поділився захопленнями Шеймус Блеклі.

Не виключено, що в цьому хлібі містяться і сучасні речовини, але штам древніх дріжджів у ньому також присутній.

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