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Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років

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Хліб спекли зі стародавніх дріжджів - фото 1
Хліб спекли зі стародавніх дріжджів

Одні вважають непридатним для вживання хліб, приготовлений кілька днів тому, а інші – печуть його з використанням дріжджів, яким понад чотири тисячі років.

Ученим вдалося витягти зразки грибів з давньоєгипетської кераміки, що зберігається в Музеї археології та етнології Пібоді, а Шеймус Блеклі зважився використовувати їх за призначенням: спекти рум'яну хлібину.

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Завдяки особливій технології дослідники отримали зразки з пір керамічних судин, які активно використовувалися в період Стародавнього царства.

Пробірки з грибами вирушили на дослідження, однак з однією з них дозволили поекспериментувати Шеймусові Блеклі, геймдизайнеру та фізику. Використовуючи УФ-стерилізатори і особливі інструменти, а також мелений ячмінь та дикорослий вид пшениці, він зумів отримати придатне для випікання тісто.

Аромат приголомшливий і новий! Солодший і багатий, ніж закваска, до якої ми звикли. Це неймовірно захоплююче, і я вражений, що все вийшло, – поділився захопленнями Шеймус Блеклі.

Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років - фото 346106

Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років - фото 346107

Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років - фото 346108

Фізик випік хліб з давньоєгипетських дріжджів: їм чотири тисячі років - фото 346109

Не виключено, що в цьому хлібі містяться і сучасні речовини, але штам древніх дріжджів у ньому також присутній.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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