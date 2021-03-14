Фітоняшка показала реальну фігуру в бікіні без фотошопу (18+)

Фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через нові фото лише в купальнику. Дівчина зовсім не соромиться показувати свою фігуру без фільтрів.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 12 мільйонів осіб. А все тому, що білявка постійно мотивує займатись спортом та ділиться пікантними фото.

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Нещодавно Теммі офіційно відкрила весняний пляжний сезон, тому без кадрів в купальнику не обійшлось. І ця дівчина не даремно працює над своєю формою весь рік, адже з легкістю публікує знімки без фотошопу. Якщо ви досі відкладаєте фізичні навантаження на "завтра", то саме час змінити ситуацію.

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow/

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