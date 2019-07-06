Фітоняшка показала апетитні форми спекотні фото

Австралійська блогерка Теммі Хемброу похизувалась звабливою фігурою у відпустці. Ця дівчина точно не має комплексів щодо свого тіла!

25-річна фітоняшка та блогерка з Австралії Теммі Хемброу не припиняє тішити своїх підписників гарячими фото в Instagram, де за нею стежать понад 9 мільйонів осіб. Там красуня надихає жінок, адже активно працює над своїм тілом. Тому не дивно, що кількість її фанатів збільшується з кожним днем.

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Нещодавно Теммі вирішила відправитись у відпочинок на Балі, тому кількість спекотних фото збільшилась. Ця краля, яка виховує двох малих дітей, виглядає справді дуже ефектно.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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