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Австралійська блогерка показала звабливі форми на Балі

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Австралійська блогерка показала звабливі форми на Балі - фото 1

Популярна блогерка Лаура Джейд Стоун здивувала фанатів спекотними фото у купальнику. Білявка знає, як правильно підкреслити фігуру!

Знайомтесь, Лаура Джейд Стоун – 28-річна австралійська фешн-блогерка, за якою стежать понад 762 тисячі користувачів соцмережі Instagram. Дівчина почала вести профіль у якості розваги, однак сьогодні він перетворився на її повноцінну роботу. Вона надихає та мотивує людей з різних куточків світу, а також тішить своїми ефектними образами.

І ще: Модель Victoria's Secret розвеселила фото у бікіні

Зараз Лаура відпочиває на Балі, тому не обійшлось і без сонячних фото у купальнику. Красуні вдалось поєднати стиль і сексуальність на усміхнених кадрах.

Австралійська блогерка показала звабливі форми на Балі - фото 338851

Австралійська блогерка показала звабливі форми на Балі - фото 338852

Австралійська блогерка показала звабливі форми на Балі - фото 338853

Джерело фото: instagram.com/laurajadestone

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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