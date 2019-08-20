Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Фітоняшка похизувалась тілом у крихітному купальнику: гаряче фото

  • 64
Теммі Хебмроу у бікіні - фото 1
Теммі Хебмроу у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Популярна блогерка Теммі Хемброу добре знає, чого хочуть її шанувальники, тому часто ділиться відвертими знімками. Цього разу білявка показала апетитну фігуру в бікіні.

25-річна австралійська фітоняшка та блогерка Теммі Хембро активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 9 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина постійно працює над собою та виховує двох дітей. До того ж, вона не соромиться демонструвати свої звабливі форми, обираючи яскраві та екстравагантні образи.

І ще: Зваблива Белла Хадід показала гарячі фото у білизні

Це підтверджує і недавнє фото Теммі у крихітному білому купальнику, який підкреслює її фігуру та не приховує татуювання у вигляді метеликів. Свіжий кадр викликав не лише захват у фанатів, а й критику, адже чимало людей вважають, що матусі не повинні публікувати такі знімки.

Фітоняшка похизувалась тілом у крихітному купальнику: гаряче фото - фото 348921

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Розкішна гравець у покер зачарувала фото на побережжі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 705
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 927
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1697423
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз