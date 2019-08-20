Фітоняшка похизувалась тілом у крихітному купальнику: гаряче фото

Популярна блогерка Теммі Хемброу добре знає, чого хочуть її шанувальники, тому часто ділиться відвертими знімками. Цього разу білявка показала апетитну фігуру в бікіні.

25-річна австралійська фітоняшка та блогерка Теммі Хембро активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 9 мільйонів користувачів. А все тому, що дівчина постійно працює над собою та виховує двох дітей. До того ж, вона не соромиться демонструвати свої звабливі форми, обираючи яскраві та екстравагантні образи.

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Це підтверджує і недавнє фото Теммі у крихітному білому купальнику, який підкреслює її фігуру та не приховує татуювання у вигляді метеликів. Свіжий кадр викликав не лише захват у фанатів, а й критику, адже чимало людей вважають, що матусі не повинні публікувати такі знімки.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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