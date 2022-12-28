Фітоняшка Ана Чері захопила фанатів звабливим відео біля ялинки – 18+

Популярна тренерка Ана Чері не дарма активно працює над своєю фігурою, що підтверджує її нове різдвяне відео. Красуня у доволі пікантному вбранні привітала прихильників з зимовими святами.

36-річна американська фітнес-тренерка та модель Ана Чері активно працює не лише над своєю фігурою, а й над профілем в інстаграмі, де має більше як 12 мільйонів підписників. Все тому, що дівчина мотивує займатись спортом, ділиться порадами та регулярно публікує доволі відверті кадри без фотошопу, передає Радіо MAXIMUM.

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До різдвяних свят Ана влаштувала особливу фотосесію, в якій постала у звабливому червоному спідньому з бантами та у такому ж халаті на фоні ялинки. Здається, холодна пора року не змусить тренерку відмовитись від легкого вбрання, та фанатам розкутість зірки лише до вподоби. За короткий час відео зі святковими кадрами зібрало понад 172 тисячі вподобайок та близько 2 тисяч коментарів з компліментами.

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