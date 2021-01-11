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Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+)

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Теммі Хемброу показала розкішну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала розкішну фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу показала фанатам кадри з пікантної зйомки у спідньому, нагадавши, як важливо тренуватись!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Якщо вам бракувало натхнення, щоб взятись за себе після свят, то нові знімки від Теммі точно змінять ситуацію. На свіжих фото Хемброу позує лише у спідньому, яке лише підкреслює підтягнуту фігуру дівчини.

"Бути сильним – сексуально. Працюйте для міцного тіла, працюйте для міцного розуму", – зазначила блогерка.

Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+) - фото 442631

Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+) - фото 442632

Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+) - фото 442633

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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