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Фітнес-тренерка популяризує спорт гарячими фото (18+)
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Популярна фітоняшка Теммі Хемброу показала фанатам кадри з пікантної зйомки у спідньому, нагадавши, як важливо тренуватись!
25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.
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Якщо вам бракувало натхнення, щоб взятись за себе після свят, то нові знімки від Теммі точно змінять ситуацію. На свіжих фото Хемброу позує лише у спідньому, яке лише підкреслює підтягнуту фігуру дівчини.
"Бути сильним – сексуально. Працюйте для міцного тіла, працюйте для міцного розуму", – зазначила блогерка.
Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow
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