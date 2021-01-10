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Чеська біатлоністка продає голі фото ради благодійності

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Габріела Клара Закопалова - фото 1
Габріела Клара Закопалова / instagram

Поки в німецькому Оберхофі провідні біатлоністи світу змагаються за медалі Кубка світу, знаменита у недавньому минулому спортсменка Габріела Клара Закопалова насолоджується звичайним життям і ділиться спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Багаторазова 31-річна призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу Габріела Клара Закопалова похизувалася у мережі, що всі бажаючі не змогли придбати календарі з її спокусливими фотографіями. Але у красуні залишилося ще кілька випусків журналу Playboy з власною фотосесією, і вона пообіцяла розіслати їх підписникам, щоб у них було щось для довгих зимових вечорів.

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При цьому Клара Закопалова розповіла, що частину доходів від продажу журналів і календарів направляє на благодійність. Для людей з порушенням органів травлення зібралися понад 500 тисяч крон (приблизно 650 тисяч гривень).

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