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Фітнес-тренер розповіла, як Адель вдалось схуднути на 20 кг
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Співачка Адель зуміла кардинально змінитися після розлучення з чоловіком: вона не лише стала більше проводити часу на публіці, а й дуже схудла. Як їй вдалось дійти до таких результатів – читайте далі.
Популярна виконавиця Адель, хоч і закрила свій музичний бізнес, однак залишилась улюбленицею публіки. Тому фанати уважно стежать за її життям, яке почало змінювати на краще. Зірка розійшлась з чоловіком Саймоном Конеккі та позбулась щонайменше 20 кілограмів.
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І хоч особисте життя та його деталі Адель не розкриває, але її знайома фітнес-інструкторка все ж пояснила, як співачці вдалось привести себе у чудову форму. Річ у тому, що колись тренер Каміла Гудіс вже організовувала для Адель спільне тренування з дружиною Роббі Вільямса Айдою Філд. Тому знає, чому надає перевагу англійська співачка, а що їй не до душі.
"Адель не дуже любить спорт. Але вона кардинально змінила свій стиль життя, і я впевнена, що секрет її нової фігури на 90% у харчуванні", – зазначила Каміла, наголосивши, що саме правильний раціон дозволяє отримати чудові результати.
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