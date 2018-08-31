Firefox автоматично блокуватиме рекламу

Mozilla Firefox анонсувала функцію приватного перегляду сайтів.

Згідно з Tech Cruch, оновлення браузера Firefox додасть нову функцію блокування небезпечних сайтів.

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Спершу, Mozilla планує автоматично блокувати веб-сторінки, які завантажуються більше 5 секунд і мають занадто багато реклами. Наступне оновлення видалить всі файли cookie і заблокує доступ до пам'яті вашого пристрою для третіх сторін підключення.

Також, браузер працює над блокуванням скриптів майнінгу криптовалюти. Випробувати нові функції можна в тестовій версії Firefox Nightly. В налаштуваннях приватності слід активувати галочку "Блокування контенту" і індивідуально налаштувати безпеку завантаження сторінок. "У реальному світі користувачі не очікують, що сотні продавців підуть за ними з магазину в магазин, стежачи за продуктами, на які вони дивляться або купують", – написав Нік Нгуйєн з Mozilla.

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