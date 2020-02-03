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Фінська школа щастя оголосила про набір викладачів

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Головна умова: добре знати, що таке щастя по-фінськи - фото 1
Головна умова: добре знати, що таке щастя по-фінськи

Фінська Happiness School of Finland розпочала шукати викладачів, які поповнять її ряди. У ній зможуть працювати не лише громадяни Фінляндії. Єдина умова – добре знати фінський спосіб життя.

Для участі у конкурсі потрібно записати короткий відеоролик і розповісти на камеру, що ви знаєте про "щастя по-фінськи".

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Заявки приймають до 9 лютого. Оплата складе від 400 до 800 євро за день роботи. Додаткові витрати не оплачуються.

Учні та викладачі школи проведуть тиждень на острові Емясало – посеред первозданної природи, далеко від шуму великих міст.

Дванадцять людей з усього світу будуть ловити і готувати рибу, збирати ягоди, робити речі своїми руками, освоювати гру на традиційних інструментах і місцеві види спорту – наприклад, скандинавську ходьбу і в цілому опановувати фінський спокій.

Фінська школа щастя оголосила про набір викладачів - фото 383893

Школа пройде з 27 липня по 8 серпня. Набір учнів поки не оголошений.

Ми ж нагадаємо, що ООН другий рік поспіль називає Фінляндію найщасливішою країною у світі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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