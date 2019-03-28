Фінляндія пропонує туристам орендувати фіна: навіщо

Згідно з нещодавно опублікованою доповіддю ООН, Фінляндію другий рік поспіль визнають найщасливішою країною. Якщо хочете перейняти досвід фінів – можете просто орендувати одного з них.

Фіни не приховують секретів щасливого життя та пропонують перейняти їх досвід. Організація з просування туризму в країні Visit Finland пропонує цього літа "орендувати" фіна, щоб дізнатися тонкощі життя в Фінляндії.

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"Вісім звичайних фінів зареєструвалися в програмі, щоб стати вашими гідами у щасті. Вони хочуть поділитися з вами своїм зв'язком з природою і допомогти вам знайти фінське щастя", – повідомляється на сайті проекту.

Фінляндію другий рік поспіль визнають найщасливішою країною

Щоб "орендувати" фіна, необхідно заповнити заявку на сайті проекту і зняти трихвилинну відеовізитку: розповісти про себе, своє ставлення до природи, свої цілі візиту до Фінляндії. Переможці вирушать до Фінляндії на три дні влітку (точні терміни будуть узгоджені індивідуально). Всі витрати на проїзд та проживання щасливчикам оплатить приймаюча сторона. Однак варто враховувати, що це рекламна акція і учасники можуть стати об'єктом фото- і відеозйомки. Заявки приймаються до 14 квітня.

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