Фінляндія і Гонконг: фотограф поєднав мандри у вражаючих кадрах

Талановитий фотограф відвідав Фінляндію та Китай і вирішив показати їхню особливу красу, поєднавши фото природи та мегаполіса в одне ціле. Такого ви ще не бачили!

Знайомтесь, Крістофер Реландер (Christoffer Relander) – 33-річний фінський фотограф, який з дитинства ріс посеред природи невеликого містечка. Після служби у морській піхоті він вирішив професійно зайнятись фотографією, і відтоді співпрацював з такими відомими компаніями, як Adobe, Nikon, Oxford University Press, а також The Guardian's Observer, LA Times, Oprah.com, Huffington Post та China Daily.

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"У новому проекті "Неонландія" (Neonland) я хотів покинути свою зону комфорту та зосередитись на контрастах скандинавської природи та міста Гонконг. Щоб дослідити два різних середовища у різких куточках земної кулі та змішати їх у вигаданий та сюрреалістичний світ", – ділиться Крістофер. Це справді варто побачити на власні очі!

Джерело всіх фото: christofferrelander.com

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