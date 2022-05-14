Фінансова допомога від ООН: у мережі поширюється чергова афера, під час якої крадуть гроші

На жаль, під час війни активізувалися шахраї. Так, зловмисники буцімто пропонують фінансову допомогу від ООН. Насправді ж вони крадуть персональні дані, а також кошти у людей.

У Держспецзв'язку повідомили про чергову шахрайську схему. Вона розрахована на людей, яким може бути необхідна фінансова допомога. Зловмисники зазначають, що її надає ООН.

Це цікаво: Скільки українців втратили роботу через війну: статистика

По фейсбуку поширюється шахрайська сторінка. Вона імітує ресурс телеканалу "ТСН".

На цій сторінці кожному пропонують пройти опитування.

Для того необхідно перейти за посиланням (категорично не рекомендуємо). Там жертвам пропонують отримати "грошову допомогу у рамках соціальної програми ООН".

Після цього жертві необхідно буде ввести свої персональні дані, а також для чогось здійснити платіж.

Що після цього стається? Дані вашої картки потрапляють до шахраїв. Отже, вони зможуть використати їх для зняття коштів.

У Держспецзв'язку попереджають:

1. Ні в якому разі не варто вводити реквізити своїх платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах. Налаштуйте контроль руху коштів (активуйте SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

2. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

3. Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни.

Нагадаємо, що у квітні подібна шахрайська схема вже діяла. Тоді зловмисники видавали себе за канал "Україна 24". І вони теж пропонували отримати фінансову допомогу, але вже від ЄС.

Читайте також: Завдяки платформі UNITED24 за тиждень вдалося зібрати приголомшливу суму: цифра дня