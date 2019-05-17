Холостяк 11 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

У реаліті Холостяк 2019 продовжується боротьба за серце головного героя. 17 травня Нікіта Добринін відправив додому ще одну учасницю. Дивіться онлайн 11 випуск 9 сезону та дізнайтеся, хто покинув шоу!

У проекті Холостяк 9 сезон 11 випуск настав один із найбільш зворушливих і хвилюючих моментів – знайомство з батьками Нікіти. Емоції будуть на межі, адже претенденткам на перемогу потрібно буде справити неабияке враження на рідних холостяка.

Дивіться також: Холостяк 10 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон

Софія, Даша та Лілія відправилися до рідного міста Нікіти Добриніна - Чернівців. Одній із учасниць вдалося прогулятися з холостяком вузькими вуличками та непримітними двориками, які запали у душу Добриніну. Ми ж нагадаємо, що Чернівці називають українським Парижем. Цікаво, чи вируватимуть тут такі ж пристрасті, як у столиці закоханих?

Ні для кого не є секретом той факт, що Нікіта налаштований серйозно! З переможницею шоу він планує побудувати сім'ю та завести дітей. Причому зазначимо, що найбільше цього хоче саме його мама, Олена. Тому вона прагне дізнатися в учасниць, як вони бачать майбутні стосунки з її сином. Вона поставить усім одне й те саме питання та запропонує два варіанти відповіді. Цікаво, який із них буде правильним, на думку матері холостяка.

Цього вечора проект покинула одна з учасниць. Дізнайтесь, кому довелося піти з шоу "Холостяк" за крок до фіналу?

Читайте також: Біографія головного героя шоу Холостяк Нікіти Добриніна