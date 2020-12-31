Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу

31 грудня Ентоні Хопкінс відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 83 роки. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Хопкінсом, які зробили його знаменитим та популярним.

Два Папи

Оригінальна назва: The Two Popes

Жанр: біографічна драмедія

Рік: 2019

Країна: США, Велика Британія, Італія, Аргентина

Тривалість: 125 хв

Режисер: Фернанду Мейрелліш

Сюжет. Головні актори – Ентоні Хопкінс і Джонатан Прайс – справжні легенди у кіносвіті. Вони знімаються разом в історії про католицьку церкву. Це дещо інтимна розповідь, яку потрібно дуже уважно слухати та дивитися, щоб помітити усі тонкощі та нюанси.

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Гічкок

Оригінальна назва: Hitchcock

Жанр: біографічний, драма

Рік: 2012

Країна: США

Тривалість: 98 хв

Режисер: Саша Джервасі

Сюжет. Це історія кохання, яка могла б бути досить банальною, якби не головні персонажі цієї розповіді. У цьому фільмі глядач побачить одного з найвпливовіших режисерів минулого століття Альфреда Хічкока та його дружину й партнерку Альму Ревіль. Сюжет розгортається під час знімання головного фільму у житті Хічкока – "Психо".

Ганнібал

Оригінальна назва: Hannibal

Жанр: драма, кримінальний, трилер

Рік: 2001

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 131 хв

Режисер: Рідлі Скотт

Сюжет. Це не перша частина історії про Ганнібала, проте найбільш яскрава для персонажа, якого грає Ентоні Хопкінс. У продовженні "Мовчання ягнят" Ганнібал Лектор повертається в Америку й намагається налагодити контакт з агентом Старлінгом і втілити план мстивої жертви.

Маєток Говардс Енд

Оригінальна назва: Howards End

Жанр: драма, мелодрама

Рік: 1992

Країна: Великобританія, Японія

Тривалість: 142 хв

Режисер: Джеймс Айворі

Сюжет. Цей фільм – ніби екранізація казки, тут переплітаються романтика та драма. У центрі сюжету – долі та нещастя трьох англійських сімей, які виявляються пов'язані між собою. Перед глядачем постають пишні декорації, елегантні костюми та світ заможної Англії, який приваблює та приносить задоволення. Фільм зворушливим та актуальний навіть через роки.

Заколот на Баунті

Оригінальна назва: The Bounty

Жанр: драма

Рік: 1984

Країна: Великобританія, США

Тривалість: 132 хв

Режисер: Роджер Дональдсон

Сюжет. В головних ролях – Ентоні Хопкінс, Мел Гібсон та Лоуренс Олів'є. Це історія лейтенанта Блая. Його жорстокість призводить до заколоту на його ж кораблі. З однієї сторони потрібні зусилля, щоб вивести цих людей за межі досяжності британської відплати, а з іншої – потреба безпечно доставити відданих у Східний Тимор на крихітному рятувальному човні.

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