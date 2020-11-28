Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися

28 листопада, у день пам'яті жертв Голодомору, на телеекранах покажуть фільм "Ціна правди", а також "Заборонений". Читайте на Радіо МАКСИМУМ, де та коли дивитися фільми, які проливають світло на страшні події, які відбувалися в Україні у XX столітті.

"Ціна правди"

Фільм режисерки Аґнешки Голланд "Ціна правди" покажуть 28 листопада о 23:00 на телеканалі "Україна". Картина розповідає глядачам історію про валлійського репортера Ґарета Джонса, котрий проводив розслідування у селах України.

Цей журналіст розплющив очі світові на злочини сталінського режиму, а також уперше у західній пресі заявив про український Голодомор під своїм іменем.

Нагадаємо, фільм "Ціна правди" – екранізація однойменної книги Мірослава Влеклого.

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"Заборонений"

Картину про письменника Василя Стуса "Заборонений" покажуть о 23:20 на телеканалі 1+1. У стрічці розповідають про життя та загадкову смерть поета-шістдесятника, правозахисника, а також Героя України – Василя Стуса, а також його боротьбу з радянською системою.

Не проґавте можливість побачити потужні фільми, які однозначно вплинуть на ваше життя!

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