Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів

За результатами третього вікенду прокату стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" стала найкасовішим документальним фільмом в Україні.

Про це повідомили Film.ua Group, які займаються дистрибуцією фільму, передає Forbes.

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Документальний фільм-біографія "Яремчук: Незрівнянний світ краси" встановив новий рекорд касових зборів серед українських документальних стрічок.

За три вихідні фільм зібрав 9,9 мільйонів гривень, привабивши майже 63 000 глядачів. Цей результат перевершив попереднього лідера – оскароносну стрічку Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", яка заробила 9 мільярдів гривень.

До поширення інформації про прокат фільму доєднались бренди, медіа, лідери думок, – розповідала на початку прокату керівниця кінотеатрального напрямку "Film.ua Дистрибуція" Надія Коротушка. – Велику частину роботи виконали продюсери, переконана вона. Приміром, донька співака Марія Яремчук спродюсувала альбом переспівів RE:Yaremchuk.

Однак за кількістю глядачів фільм про Маріуполь все ще тримає першість з показником у 66 000 відвідувачів, згідно з інформацією від дистриб'ютора "Артхаус Трафік".

Варто зазначити, що бюджет фільму про співака Назарія Яремчука склав близько 80 000 доларів. Прокат стрічки продовжується, що дає можливість для подальшого зростання як касових зборів, так і кількості глядачів.

Документальна біографічна драма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" – фільм виробництва KNIFE! Films. Режисер – співзасновник продакшену Артем Григорян, продюсер – Максим Сердюк.

Документальна біографічна драма показує шлях співака: світові тури, переслідування КДБ, виступи у Чорнобилі та Афганістані. Створення стрічки ініціювала донька співака Марія Яремчук. Робота над фільмом тривала близько трьох років.

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