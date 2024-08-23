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Архітектурне бюро Balbek bureau зняло фільм про свій артпроєкт в Антарктиді
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Майстерня архітектури та дизайну інтер’єру balbek bureau презентувала фільм про інсталяцію "Дім. Спогади" на станції "Академік Вернадський".
Стрічку можна переглянути безплатно на сервісі MEGOGO. Подивитися фільм без передплати можна й за кордоном, за винятком росії та Білорусі.
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Над стрічкою працювала команда "Привіт/production". За кадром звучить голос Юрія Марченка, а героями стали співавтори інсталяції, учасники 27-ї української антарктичної експедиції та прессекретарка НАНЦ Олена Марушевська.
Документальний фільм від архітектурної майстерні balbek bureau розповідає сповнену пригод історію інсталяції "Дім. Спогади" на станції "Академік Вернадський". Інсталяція на основі старого паливного бака повторює контур традиційного українського будиночка. За задумом архітекторів, вона мала бути теплим образом дому для полярників і знайомити з українською культурою гостей станції, – йдеться в описі до фільму.
Додамо, що робота над інсталяцією "Дім. Спогади" розпочалася наприкінці 2021 року. Над дизайном працювали balbek bureau, а за виробництво відповідали фахівці дослідно-конструкторського бюро "Майстерня Чудес".
Про інсталяцію:
Артінсталяцію "Дім. Спогади" встановили на станції "Академік Вернадський" до 160-річчя з дня народження українського науковця. Робота над проєктом розпочалася в грудні 2021 року, але через початок повномасштабної війни його реалізацію призупинили. Вже у лютому 2023 року СЕО Balbek Bureau Слава Балбек та керівник "Майстерня Чудес" Дмитро Зінов’єв вирушили на станцію, щоб завершити монтаж.
Інсталяція створена на основі старого паливного бака і повторює контур традиційного українського будиночка. Мета проєкту – створити теплий образ дому для полярників і ознайомити гостей станції з українською культурою.
Balbek bureau – архітектурна майстерня, заснована Славою Балбеком і Борисом Дороговим, відзначена міжнародними нагородами Hospitality Design Awards та Interior Design Best of Year. Вони розробили інтерактивний конструктор для будівництва автентичних приватних будинків.
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