Фільм "Я працюю на цвинтарі" виклали у мережу: дивіться і допомагайте ЗСУ

Кошти з перегляду фільму Я працюю на цвинтарі спрямують на ЗСУ

У мережу виклали стрічку "Я працюю на цвинтарі". Картину мали б показати в українських кінотеатрах, але війна внесла свої корективи. Розповідаємо, де та за яких умов можна подивитись фільм.

Режисером картини "Я працюю на цвинтарі" став Олексій Тараненко. Дізнайтесь на Радіо MAXIMUM умови, за яких можна глянути потужну стрічку.

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Трейлер фільму Я працюю на цвинтарі: дивіться відео

Сюжет фільму "Я працюю на цвинтарі"

Головним героєм фільму став Олександр. 35-річний чоловік, котрий керує компанією, яка встановлює надгробки на цвинтарі. У нього величезна кількість клієнтів, кожен із яких переживає особисту втрату. Але сам же Сашко – справжнісінький цинік, який розкидається навсібіч іронією.

Але одного разу з'являється його 14-річна донька. Вона повертає свого іронічного татуся до життя. А ще на його життєвому шляху трапилась молода бізнеследі, котра поховала сина, та самотній старець, котрий сам собі замовив надгробок.

Невдовзі Сашко втягується у боротьбу за владу між "сірим кардиналом" цвинтаря та новим директором. І лише після цього всього стає зрозуміло, що наш герой став таким тому, що раніше пережив важку психологічну травму. Вона й змінила його.

Для перегляду фільму потрібно перейти за цим посиланням. Після цього слід оплатити прокат на 24 години за 10 доларів. Усі отримані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Глянути стрічку можна буде до 14 червня. Тож не проґавте такої можливості!

Важливо! Картина доступна з субтитрами англійською, польською, чеською, французькою й італійською мовами. Тому діліться посиланнями з друзями!

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