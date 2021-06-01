Фільм Пригоди Паддінгтона 2 на Rotten Tomatoes втратив свій рейтинг, і ось чому

Рейтинг комедії Пола Кінга "Пригоди Паддінгтона 2" (2017 року) на сайті – зібранні рецензій на фільми і серіали Rotten Tomatoes – знизився до 99%.

Як повідомляє Deadline, відгук кінокритика Едді Харрісона, опублікований на порталі film-authority.com, став 246-ю рецензією на фільм, але першою негативною. Критик оцінив фільм на 2 бали з 5.

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Харрісон не визнав у новому персонажі героя з оригінального мультсеріалу "Пригоди ведмедика Паддінгтона" (1976-1993). Головного героя фільму він назвав злісним, надмірно самовпевненим і уїдливим самозванець, якого потрібно "запустити у космос або при першій же можливості знищити ядерну зброю".

"Це не схоже на ведмедика Паддінгтона. Замість безжурного ведмедика з очима-ґудзиками ми отримали Паддінгтона зі злісними намистинками замість очей і щурячою сміхом. Чарівність цього фільму відсутня як у першій, так і в другій частині", – написав Харрісон.

У кінці квітня фільм Орсона Веллса "Громадянин Кейн" (1941 року) втратив вищу оцінку і вибув з "Клубу 100%" на Rotten Tomatoes. Рейтинг картини знизився до 99% після додавання негативного відгуку, уперше опублікованого у 1941 році.

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