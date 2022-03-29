Фільм "Наші котики" Уляни Супрун виклали у мережу: дивіться потужну комедію онлайн

Гумор – ще один вид зброї, яким володіють усі без винятку українці. Так, у мережу виклали фільм "Наші котики", продюсеркою якого стала Уляна Супрун. Дивіться його онлайн на Радіо MAXIMUM!

Стрічка "Наші котики" – патріотична неполіткоректна комедія. І її ми однозначно рекомендуємо переглянути кожному українцеві. Особливо у ці непрості для нашої нації дні!

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"Наші котики" переносять нас у 2014 рік, у розпал гібридної війни Росії проти України. Так, добровольцями на Схід їдуть інженер, актор, футбольний тренер, а також продавець квітів. На позиціях до чоловіків приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання.

Ні в кого немає бойового досвіду. Ніхто не знає про наміри командування. Та й на місцевості жоден не орієнтується. Але саме ця невгамовна компанія стала причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога...

Наші котики, дивіться онлайн потужну комедію:

Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор – ось вибухова суміш для "теплої зустрічі"!

Її, до слова, зараз наші військові влаштовують російським найманцям. Тож поки бійці лупашать безпощадно орків, ми пропонуємо вдарити по них гумором, переглядаючи фільм "Наші котики".

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