Фільм "Маріуполіс 2" став найкращою документалкою за версією Європейської кіноакадемії

Документальна кінострічка "Маріуполіс 2" авторства литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса отримала премію Європейської кіноакадемії як найкраща документальна кіноробота року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

"Маріуполіс 2" – це продовження стрічки "Маріуполіс" 2015 року. Другу частину Кведаравічюс почав створювати після початку повномасштабного вторгнення, а під час знімання режисера розстріляли російські військові. Роботу завершили його близькі та колеги.

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Фільм з величезною силою та чутливістю зображує життя, що триває серед бомбардувань, і розкриває образи, в яких поєднані трагедія й надія", – йдеться в коментарі організаторів.

До слова, на церемонії European Film Awards, яка відбулася в Рейк'явіку, також вручили нагороду Co-Production Award від фонду Eurimages, яку у 2022 році присудили колективно усім українським кінопродюсерам.

Дивіться офіційний український тизер документального фільму "МАРІУПОЛІС 2/MARIUPOLIS 2":

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