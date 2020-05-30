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Фільм Джон Уік мав називатися інакше: у всьому винна погана пам'ять Кіану Рівза

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Кіану Рівз забував оригінальну назву фільму - фото 1
Кіану Рівз забував оригінальну назву фільму

Перший фільм про відставного кілера Джона Уіка спочатку планували назвати Scorn ("Презирство"). Однак виконавець головної ролі Кіану Рівз весь час забував цю назву і неправильно називав фільм у розмовах з пресою, через що фільм вирішили перейменувати.

Про це розповів сценарист картини Дерек Колстад.

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За його словами, Кіану Рівз у всіх своїх інтерв'ю забував, що фільм називається "Презирство", і представляв його ім'ям головного героя – Джон Вік.

Кіану продовжував називати його "Джоном Уіком". Тоді маркетологи фільму сказали мені: "Чувак, це мінус чотири-п'ять мільйонів доларів, вкладених у рекламну кампанію". Так що тепер це "Джон Вік". Зараз я вже навіть не можу уявити, щоб він був "Презирством", – розповів Дерек Колстад.

На думку Колдстада, зміна назви пішла проєкту тільки на користь. Саме під назвою "Джон Вік" фільм став неймовірно популярний. Зараз знято вже три фільми франшизи, "Джон Вік 4" перебуває у розробці. Його прем'єра повинна була відбутися 21 травня 2021 року, але через пандемію коронавірусу її довелося відкласти на рік.

Очікується, що тепер картина вийде 27 травня 2022 року.

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Джерело: comicbook
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