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Фільм Джокер зібрав майже мільярд доларів у світовому прокаті

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Джокер - фото 1
Джокер / filmpro

Фільм "Джокер" Тодда Філліпса продовжує встановлювати рекорди. Його заробіток перевищує виробничий бюджет в 16 разів. За два місяці у світовому прокаті стрічка заробила 998 мільйонів доларів.

Як зазначається, за сьомий вікенд стрічка "Джокер" зібрала 316,6 мільйона доларів. Планується, що незабаром фільм збере 1 мільярд доларів. Це буде майже в 16 разів більше виробничого бюджету у 62,5 мільйона доларів.

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Фільм Джокер зібрав майже мільярд доларів у світовому прокаті - фото 368615

Раніше фільм "Джокер" вже називали найкасовішою стрічкою з R-рейтингом за всю історію. Також фільм став найприбутковішим коміксом в історії.

Картина розповідає історію становлення Джокера – ворога супергероя Бетмена з коміксів видавництва DC Comics. Головну роль у фільмі виконав триразовий номінант на премію Оcкар Хоакін Фенікс.

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Джерело: forbes
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