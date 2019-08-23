Фільм Додому представить Україну на премії Оскар 2020: сюжет стрічки

Національний оскарівський комітет обрав український фільм, який буде висунутий на здобуття премії Оскар 2020 у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Нашим претендентом стала стрічка "Додому" Нарімана Алієва.

Цьогоріч у національному відборі на Оскар 2020 взяв участь лише один фільм, тож саме "Додому" представлятиме Україну в боротьбі за премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

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"Для нас це важливий етап реалізації нашого фільму. Головна ціль, щоб кіно побачили, як в Україні так і за її межами. З поміччю мандату Українського Оскарівського Комітету в нас з’являється додаткова можливість вийти з проектом на Північноамериканський майданчик. І ми зробимо все можливе, щоби бути гідним представником культурної дипломатії України в світі", – поділився режисер картини Наріман Алієв.

Головні герої фільму Додому

При цьому драма "Додому" (татарською Evge) є дебютною стрічкою для Алієва. Сценарій він писав спільно з Марисею Нікітюк ("Коли падають дерева"). Готуватись до зйомок почали в листопаді 2017 року, а безпосередньо знімати почали восени 2018-го. Працювали на локаціях у Києві, на Київщині і Миколаївщині, на Арабатській стрілці та озері Сиваш.

Сюжет фільму "Додому" (тривалість – 96 хвилин): Втративши старшого сина унаслідок військових дій на Сході України, кримський татарин Мустафа (Ахтем Сеітаблаєв) вирішує поховати його на батьківщині у Криму. Разом із молодшим сином Алімом (Ремзі Білялов), учнем Інституту журналістики Київського університету ім. Шевченка, вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

Кадр з фільму Додому

Саме стрічка "Додому" отримала Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю 2019. Світова прем'єра фільму відбулася в програмі "Особливий погляд" цьогорічного Каннського кінофестивалю. В український прокат драма "Додому" вийде 7 листопада.

Минулоріч Україну на Оскарі представляв фільм "Донбас" Сергія Лозниці, але він не увійшов у шорт-лист премії.

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