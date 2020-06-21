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Фільм Банкір можна подивитися на Apple+ без підписки: встигніть це зробити

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Фільм "Банкір" доступний без підписки на Apple TV+ - фото 1
Фільм "Банкір" доступний без підписки на Apple TV+

Компанія Apple надала всім охочим можливість безкоштовного перегляду фільму "Банкір" на стрімінговому сервісі Apple TV+. Для цього вам навіть не знадобиться підписника.

Фільм "Банкір" заснований на реальній історії бізнесменів Бернарда Гарретта і Джо Морріса, які розробили план з надання кредитів афроамериканцям у 1960-х роках. Головні ролі у ньому виконали Семюел Л. Джексон, Ентоні Макі і Ніколас Холт.

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Фільм Банкір можна подивитися на Apple+ без підписки: встигніть це зробити - фото 411300

Усі охочі можуть подивитися фільм "Банкір" у додатку Apple TV на будь-якому сумісному пристрої безкоштовно до 30 червня 2020 року. Підписка на Apple TV+ не потрібна.

Крім того, компанія випустила новий документальний фільм "Татусі" з Віллом Смітом, Джиммі Кіммелом і Джиммі Феллоном.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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