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Фільм Аватар знову став найкасовішим в історії, обігнавши Месників

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Аватар - фото 1
Аватар / styleinsider

Фільм "Аватар" 2009 року вийшов в повторний прокат у Китаї і до вечора наступного дня заробив ще майже 9 мільйонів доларів. Стрічка Джеймса Кемерона знову стала найкасовішою в історії.

Цього року "Аватар" став першим зарубіжним фільмом, який очолив вікенд у китайському прокаті. Згідно з прогнозами прокатників, в сумі повторний реліз може принести Disney близько 58 мільйонів доларів. А зараз загальносвітові збори супергеройського блокбастера становлять 2 797 501 328 доларів.

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Продюсер "Аватара" Джон Ландау прокоментував повідомлення про новий рекорд картини.

"Ми пишаємося, що досягли цієї важливої ​​віхи, і ми з Джеймсом дуже схвильовані, що фільм повернувся в кінотеатри в цей безпрецедентний час. Ми хочемо подякувати нашим шанувальникам з Китаю за їхню підтримку. Ми старанно працюємо над наступними фільмами", – сказав він.

До цього рекорд належав фільму Marvel "Месники: Завершення".

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Джерело: deadline
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