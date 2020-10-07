Фільм 1896 року розфарбували за допомогою нейромережі: відеопорівняння

Гра у сніжки у 1896 році / dailymail

В Іспанії любитель історії Жоакім Кампа з Барселони за допомогою нейромережі DeOldify розфарбував чорно-білий фільм братів Люм'єр, знятий у 1896 році.

У чорно-білому німому фільмі знята група людей к зимовому одязі. Вони грають в сніжки на вулиці Ліона у Франції. "Бій сніжками у 1896 році. Ліон, Франція. Луї Люм'єр", – підписано відео.

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Нейромережа домалювала кольори і проміжні кадри, що сприймаються набагато реалістичніше, ніж оригінальні чорно-білі зйомки. Після редагування фрагмент фільму був опублікований у Twitter Кампа і набрав майже 8 мільйонів переглядів.

Брати Огюст і Луї Люм'єр були одними з перших в світі режисерів і знімали короткі сцени з вуличного життя.

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